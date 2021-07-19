Зеленський заликав ЄС надати європейську перспективу Україні, Молдові і Грузії

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз надати Україні, Молдові та Грузії європейську перспективу.

Про це він сказав, виступаючи в Грузії на Батумській міжнародній конференції

"Сьогодні Україна, Молдова і Грузія вперше зустрічаються на такому рівні в якості асоційованих партнерів Європейського Союзу. Ми маємо спільні прагнення сьогодні, бо бачимо спільні бачення завтра. Це повноправне членство в Європейському Союзі, рівність, свобода і демократія. На жаль, наші країни єднають не лише прагнення, але й ціна, яку ми за них заплатили. Ми не з книжок знаємо, що таке анексія, що таке окупація, що таке війна", - сказав Зеленський у своєму виступі.

За його словами, зустріч у форматі Асоційованого тріо формує новий регіональний вимір для розширення Європейського Союзу, який має охопити Україну, Молдову та Грузію.

Зеленський сказав, що Росія намагається суттєво загальмувати євроінтеграцію цих трьох країн, тому він очікує від Європейського Союзу кроків назустріч.

"Бо якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших країн, але й для усього континенту. Саме тому ми не розуміємо, чому на конференції про майбутнє Європи не звучить голос наших держав. Хіба вони не є частиною її майбутнього? Якщо хтось із країн не важливий для майбутнього Європи, то це не Європа майбутнього", - заявив президент України.

"Доказом того, що нашим країнам є місце у європейському майбутньому, на мій погляд, може бути надання Україні, Грузії та Молдові європейської перспективи як державам, що поділяють спільні цінності відповідно до ст.49 Договору про ЄС. Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою, і за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо, що це тимчасово, але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки", - сказав Зеленський.

Президент України заявив, що очікує від Євросоюзу конкретних пропозицій щодо подальшої інтеграції вже на найближчому саміті "Східного партнерства", а інакше не бачить сенсу в ньому.

Зеленський завершив свій виступ словами про те, що вірить в одночасний вступ України, Молдови та Грузії в Європейський Союз.