Очільники МЗС країн слідчої групи у справі MH17 оприлюднили спільну заяву

Міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, держави яких складають об’єднану слідчу групу, виступили зі спільною заявою у сьомі роковини збиття літака Малайзійських авіаліній MH17.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

У заяві наголошено, що для підписантів “є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності”.

“Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу повну підтримку їх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося. Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17”, – додали міністри.

Вони також висловили співчуття сім’ям та близьким 298 загиблих в авіакатастрофі пасажирів та членів екіпажу.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Україна очікує, що суд може тривати декілька років.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.

7 червня у Нідерландах почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних у справі про збиття малайзійського "Боїнга". У їх межах оприлюднили кілька нових записів перехоплень командирів так званої "ДНР", на яких вони детально обговорюють перевезення зенітно-ракетної установки "Бук" по підконтрольній проросійським силам території у день, коли збили літак.