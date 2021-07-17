США закликають Росію визнати свою відповідальність в авіакатастрофі MH17

З такою заявою виступив тимчасово повірений у справах США в Україні.

США звернулися до Росії з закликом визнати свою відповідальність в авіакатастрофі MH17.

Про це йдеться у відеозверненні тимчасово повіреного у справах США в Україні Джордж Кент.

"Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія дотепер не визнала цих фактів”, – зазначив Кент.

Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області 🇺🇦 контрольованими 🇷🇺 силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо 🇷🇺 визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством. pic.twitter.com/vGOtxqrYqD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2021

Він закликав Росію у 7-у річницю цієї трагедії визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву з нагоди сьомих роковин збиття літака Малайзійських авіаліній MH17. Він зазначив, що Україна докладає усіх зусиль для встановлення правди, а відповідальність – неминуча.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Україна очікує, що суд може тривати декілька років.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.

7 червня у Нідерландах почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних у справі про збиття малайзійського "Боїнга". У їх межах оприлюднили кілька нових записів перехоплень командирів так званої "ДНР", на яких вони детально обговорюють перевезення зенітно-ракетної установки "Бук" по підконтрольній проросійським силам території у день, коли збили літак.