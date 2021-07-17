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Cибіга та держсекретар Канцелярії Президента Польщі скоординували cпівпрацю

Сторони, зокрема, обмінялися оцінками ситуації навколо будівництва Росією газопроводу "Північний потік – 2".

Cибіга та держсекретар Канцелярії Президента Польщі скоординували cпівпрацю
Фото: president.gov.ua

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном з держсекретарем Канцелярії Президента Республіки Польща, керівником Бюро з міжнародної політики Якубом Кумохом.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Співрозмовники відзначили важливість подальшої підтримки активного діалогу на всіх рівнях, включно з найвищим, що відповідає стратегічному характеру відносин між Україною та Польщею.

Сторони обмінялися оцінками ситуації навколо будівництва Росією газопроводу "Північний потік – 2" та констатували єдність позиції, що цей проєкт становить насамперед безпекову загрозу для всієї Європи. “Північний потік – 2” – це геополітична зброя Росії, що буде використовуватися агресором проти західного демократичного світу”, – наголосив заступник керівника Офісу Президента. Важливою, на його переконання, є подальша скоординована діяльність з протидії його запуску.

Сибіга також поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на сході України, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону, а також про стан мирного процесу, важливі конкретні заходи в межах якого продовжує блокувати російська сторона. Заступник керівника Офісу Глави держави подякував за незмінну підтримку Польщею суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Окремо обговорили перспективні проекти диверсифікації постачання енергоресурсів в Україну, реалізація яких відповідає інтересам обох держав.

Співрозмовники також торкнулися важливих питань спільного історичного минулого та погодилися, що такий діалог має будуватися на засадах порозуміння та взаємоповаги.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб взяти участь в установчому саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

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