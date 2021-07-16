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В Афганістані загинув Пулітцерівський лауреат з Reuters

Фотограф знімав бої між афганським спецназом і "Талібаном".

Фото: twitter.com/dansiddiqui

В Афганістані під час боїв між "Талібаном" та урядовими військами загинув 38-річний фотокореспондент агентства Reuters, лауреат Пулітцерівської премії Даніш Сіддікуі.

Громадянин Індії, він співпрацював із Reuters з 2010 року, а у 2018 році у складі фотослужби агентства отримав Пулітцерівську премію в номінації "художня фотографія" за серію світлин, присвячених біженцям рохінджа з М'янми.

Він також висвітлював війни в Афганістані та Іраку, демократичні протести в Гонконгу, заворушення та епідемію коронавірусу в Індії.

Під час останнього відрядження фотограф приєднався до афганського спецназу в місті Кандагар, разом з яким на початку цього тижня він потрапив під обстріл бойовиків "Талібану" в околицях міста.

Загинув під час бою неподалік кордону з Пакистаном.

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