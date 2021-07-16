В Білорусі влаштували масові обшуки у журналістів "Радіо Свобода" і "Белсат"

Силові органи Білорусі в п'ятницю зранку влаштували масові обшуки у журналістів, які співпрацюють з "Радіо Свобода" та "Белсат".

Про це повідомляється на сайтах видань.

Затримано щонайменше трьох журналістів - Ганну Гольоту ("Белсат"), Олега Грузьділовича та Інессу Студинську ("Радіо Свобода"), в якої минулого року забрали акредитацію на роботу в Білорусі.

Загалом обшуки торкнулися понад десятка журналістів та їх родичів.

Нагадаємо, що на минулому тижні білоруські силовики провели масштабну облаву на незалежні видання "Наша ніва", "Брестська газета", Intex-press, Orsha.eu, "Медіа-Полісся".

На цьому тижні сталися обшуки в численних правозахисних організаціях, у тому числі в правозахисному центрі "Весна", який веде реєстр політичних в'язнів.