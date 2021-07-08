У Білорусі закрили сайт опозиційної газети "Наша Ніва"

Редакція не може зв'язатися з деякими працівниками, у тому числі з головредом.

Міністерство інформації Білорусі закрило сайт газети "Наша Ніва" на підставі повідомлення Генеральної прокуратури. Видання звинуватили у поширенні "інформації від імені організацій, що не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію".

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"На підставі повідомлення Генеральної прокуратури в зв'язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь «Про засоби масової інформації», Міністерством інформації прийнято рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу nn.by", - повідомило білоруське відомство.

У телеграм-каналі видання сказано, що зник зв'язок з деякими працівниками редакції, в тому числі з головним редактором Єгором Мартиновичем. Редакція припускає, що його могли затримати.

До іншого редактора видання Андрія Скурка прийшли додому з обшуком.

Нагадаємо, що у травні в Білорусі заблокували сайт найбільшого незалежного медіа - інтернет-порталу TUT.by.