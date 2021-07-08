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В Індії про відставку оголосили одразу 12 міністрів

Відставки в уряді пов'язують з майбутніми виборами.

В Індії про відставку оголосили одразу 12 міністрів
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в форуме в Давосе
Фото: EPA/UPG

В Індії в рамках масштабних кадрових перестановок в уряді прем'єр-міністра Нарендри Моді в середу, 7 липня, одразу 12 міністрів склали свої повноваження.

За даними пресслужби уряду, серед тих, хто пішов у відставку, був і міністр охорони здоров'я Індії Харш Вардхан. Він зазнав різкої критики через стрімке зростання випадків зараження коронавірусом, що спостерігалося в квітні та травні цього року, передає DW.

Свій пост залишив і міністр юстиції та інформаційних технологій Раві Шанкар Прасад. Утім, спостерігачі не виключають, що Прасад може отримати керівний пост у правлячій партії Моді перед регіональними виборами. Нинішні відставки в уряді спостерігачі так само пов'язують з майбутніми виборами, пише інформагенція AFP.

Також повноваження склали міністри освіти, соціальної справедливості та розширення прав, міністр хімічної промисловості та добрив, міністри праці та охорони довкілля та інші.

Нагадаємо, у травні 2019 року на парламентських виборах перемогла очолювана Моді "Бхаратія Джаната парті" (Індійська народна партія).

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