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"Газпром" не планує збільшувати поставки, незважаючи на дефіцит газу в Європі, - Оператор ГТС України

"Газпром" не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях.

"Газпром" не планує збільшувати поставки, незважаючи на дефіцит газу в Європі, - Оператор ГТС України
Фото: EPA/UPG

Російський "Газпром" не поспішає збільшувати поставки природного газу до ЄС, незважаючи на дефіцит газу в Європі, що вже призвело до зростання ціни на газ до історичного максимуму з 2008 року.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Газпром" використовує всі раніше заброньовані потужності, але не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях, незважаючи на рекордне зростання цін на європейських ринках газу", - зазначають в ОГТСУ.

За даними оператора, транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України в січні-червні 2021 року знизився на 13% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 21,7 млрд куб. м.

Зокрема, в західному напрямку транзитом поставлено 19,7 млрд куб. м газу (Словаччина - 13,3 млрд куб. м, Угорщина - 4,5 млрд куб. м, Польща - 1,9 млрд куб. м), в південному - 2,1 млрд куб. м (Молдова - 1,7 млрд куб. м, Румунія - 0,4 млрд куб. м).

Оператор нагадав, що з квітня виставляє на місячний аукціон додаткові потужності точки з'єднання "Суджа" на кордоні РФ-Україна в обсязі 63,7 млн куб. м / добу. Однак ці потужності так і не були заброньовані, незважаючи на низький рівень заповнення підземних сховищ в Європі і планову зупинку на ремонт магістралі "Ямал-Європа" з 6 по 10 липня і "Північний Потік 1" - з 13 по 23 липня.

"Це означає, що "Газпром" не планує поставляти додаткові обсяги газу в ЄС, незважаючи на дефіцит газу в Європі, що вже призвело до зростання ціни на газ до історичного максимуму з 2008 року - 37 євро за МВт * год, або понад $450 за тисячу кубометрів", - відзначили в ОГТСУ.

Крім того, також не був виявлений інтерес до виставлених 5 липня на аукціонні торги додаткових транзитних потужностей 15 млн куб. м / добу для річного бронювання (з 1 жовтня 2021-го по 30 вересня 2022).

"ОГТСУ є надійним партнером країн Європи, готовий збільшити транзит газу через територію України і пропонує додаткові потужності для задоволення існуючого попиту на газ в Європі. Якщо "Газпром" не може задовольнити попит на газ, то потрібно надати іншим російських і середньоазійських добувачем газу використовувати українську і російську ГТС для транзиту газу в ЄС", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, ЄС має дати оцінку діям "Газпрому" і зупинити зловживання домінуючою ринковою позицією з метою домогтися схвалення запуску проекту "Північний потік-2".

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