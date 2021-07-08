Литва вирішила вислати з країни більшість білоруських дипломатів

Міністерство закордонних справ Литви оголосило про висилку основної частини дипломатичного персоналу, що працює в посольстві Білорусі у Вільнюсі, у відповідь на аналогічний крок Мінська.

Про це інформує пресцентр литовського МЗС.

"7 липня відповідь на тривалі, систематичні і недружні дії Республіки Білорусь щодо Литовської Республіки в Міністерство закордонних справ Литовської Республіки була викликана тимчасова повірена у справах посольства РБ, якій було вручено ноту, що інформує про скорочення дипломатичного представництва РБ в Литві", - сказано в повідомленні.

Рішенням уряду до півночі 12 липня дипломатичний склад посольства Білорусі в Литві має бути скорочено до одного співробітника (для виконання консульських функцій), а для адміністративних і технічних функцій може залишитися не більше трьох співробітників посольства.

Під час зустрічі представнику білоруського посольства також було висловлено протест проти порушень прав і свобод людини в Білорусі, репресій проти цивільного суспільства і незалежних ЗМІ, а також пред'явлено вимогу про негайне звільнення всіх політичних в'язнів та інших незаконно затриманих і припинення незаконних міграційних потоків через кордон Білорусь-Литва.

6 липня офіційний Мінськ прийняв рішення скоротити дипломатичне представництво Литви в Білорусі до мінімуму.

Учора стало відомо, що Литва залучить армію до захисту кордону з Білоруссю через наплив мігрантів. Режим Лукашенка підозрюють у навмисному завезенні нелегалів.