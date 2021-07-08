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В порту Дубая пролунав потужний вибух

Про загиблих та поранених наразі не повідомляється.

В порту Дубая пролунав потужний вибух
Фото з місця події
Фото: Kyle Glen

В порту Джебель-Алі в Дубаї пізно в середу пролунав вибух. За інформацією влади країни, вибух стався всередині контейнера на судні, що перебувало біля причалу.

Про це повідомляє CNN.

Вибух, що спричинив сильну пожежу, був відчутний по всьому місту. Повідомлень про загиблих та поранених не було. Наразі пожежу локалізовано, повідомили представники влади.

"Як повідомляється, пожежа виникла в контейнері на судні, що стояло на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубаю працює над ліквідацією пожежі", - йдеться у повідомленні медіа-офісу Дубаю в їхньому офіційному акаунті.

Відомство також оприлюднило відео, на якому пожежники гасять полум’я у порту.

Кілька співробітників CNN у Дубаї сказали, що вибух спричинив струс будівель, що перебувають на відстані 15 кілометрів від порту.

На відео, знятих очевидцями, видно, як велика вогняна куля спалахнула в районі порту, освітлюючи нічне небо.

Джебель Алі - дев'ятий за величиною порт у світі та найбільший у регіоні.

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