В порту Дубая пролунав потужний вибух

Про загиблих та поранених наразі не повідомляється.

В порту Джебель-Алі в Дубаї пізно в середу пролунав вибух. За інформацією влади країни, вибух стався всередині контейнера на судні, що перебувало біля причалу.

Про це повідомляє CNN.

Вибух, що спричинив сильну пожежу, був відчутний по всьому місту. Повідомлень про загиблих та поранених не було. Наразі пожежу локалізовано, повідомили представники влади.

Oil tanker at Jebel Ali port in Dubai has reportedly suffered an explosion on board. pic.twitter.com/iBBCZXE8Sz — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 7, 2021

"Як повідомляється, пожежа виникла в контейнері на судні, що стояло на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубаю працює над ліквідацією пожежі", - йдеться у повідомленні медіа-офісу Дубаю в їхньому офіційному акаунті.

Відомство також оприлюднило відео, на якому пожежники гасять полум’я у порту.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

Кілька співробітників CNN у Дубаї сказали, що вибух спричинив струс будівель, що перебувають на відстані 15 кілометрів від порту.

На відео, знятих очевидцями, видно, як велика вогняна куля спалахнула в районі порту, освітлюючи нічне небо.

Джебель Алі - дев'ятий за величиною порт у світі та найбільший у регіоні.