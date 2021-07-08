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Експрезидент ПАР здався поліції

Зуму засудили до 15 місяців в’язниці за неповагу до суду.

Експрезидент ПАР здався поліції
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума 8 липня вирішив здатися поліції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

29 червня Зума був засуджений до 15 місяців в’язниці за неповагу до судової системи країни – він не з’явився на засідання у справі про корупцію. Це перший випадок в історії ПАР, коли експрезидент був засуджений до тюремного ув’язнення.

Спочатку Зума відмовився здатися поліції, але в короткій заяві 8 липня Фонд Джейкоба Зуми заявив, що він "вирішив підкоритися".

Раніше правоохоронні органи ПАР отримали розпорядження заарештувати Зуму, якби він не здався до кінця середи, 7 липня.

Колишній президент був поміщений у виправний центр Есткур у його рідній провінції Квазулу-Натал.

12 липня Конституційний суд країни розгляне клопотання захисту Зуми про скасування тюремного ув'язнення для нього.

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