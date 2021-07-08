Голова збройних сил Британії вважає, що в Афганістані після виведення військ може початися громадянська війна

На думку генерала, таліби можуть узяти під контроль частину країни.

Глава британських збройних сил генерал Нік Картер попередив про ймовірність громадянської війни в Афганістані, яка може розпочатися після остаточного виведення військ. Він вважає "правдоподібним" те, що держава зазнає колапсу без міжнародних сил, пише Reuters.

За словами Картера, Афганістан може зіткнутися із ситуацією, подібною до громадянської війни 1990-х років, "де ви побачите культуру польових командирів і важливі інститути, такі як сили безпеки, роздріблені за етнічною чи племінною ознакою".

"Якби це трапилося, я думаю, таліби контролювали б частину країни. Але, звісно, вони не контролювали б усю країну", – вважає він.

Нагадаємо, що у 2021 році почалося виведення іноземних військ з території Афганістану. Штати вивели вже 90% свого контингенту. Війська виводять й інші держави НАТО.