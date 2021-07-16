Нобелівську лауреатку Алексієвич запідозрили у спробі пронести бомбу на борт літака

Письменниця не змогла вилетіти з Берліна до Вроцлава.

Нобелівська лауреатка, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич запізнилася на літак у Берліні через нібито бомбу в її сумці.

Як повідомили на сторінці фонду Токарчук у Facebook, увечері 14 липня Алексієвич повинна була вилетіти до польського міста Вроцлав, щоб взяти участь в акції "Протест Алексієвич і Токарчук". Письменниці мали провести дебати про роль жінок у житті суспільства, а також про свободу, відповідальність та розвиток літератури.

Під час перевірки багажу у працівника аеропорту виникли сумніви щодо вмісту сумки, тому він кілька разів перевірив її через "якийсь інструмент".

"Він (працівник аеропорту, - ред.) показує мені, що відкриє її. Я хотіла допомогти, але він сам відкрив. І коли він відкрив її, він раптом різко відкинув цю сумку", - розповіла Алексієвич.

Приблизно через пів години до них підійшла поліцейська і пояснила, що в сумці письменниці, імовірно, лежить вибуховий пристрій. До місця стяглися інші співробітники й знову просканували багаж, в якому бомби не виявили.

Після ретельного огляду її речей ніякого вибухового пристрою не виявили, але на літак Алексієвич не встигла. Пізніше співробітники польської організації вислали за письменницею машину.

Нагадаємо, лауреатка Нобелівської премії з літератури Алексієвич живе у Берліні, куди приїхала у вересні з офіційною метою лікування, однак пізніше повідомила, що залишиться там до відставки Лукашенка.

На її думку, в Білорусі триває гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенка беруть участь проти іншої половини населення. Алексієвич вважає, що введених ЄС санкцій недостатньо.

23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.