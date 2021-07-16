Мистецтво після #Metoo: образ та (не)прийнятна провокація в сучасній українській візуальній культурі

Всередині червня Український інститут із партнерами презентували проєкт у межах програми #UkraineEverywhere: « Харківська фотографія: від радянської цензури до нової естетики ». Він розповідає про одне з найцікавіших явищ в українській фотокультурі та є дослідницьким онлайн-архівом Харківської школи фотографії. Знайомство з ресурсом — це занурення в своєрідний фотографічний щоденник, який іронічно документує й осмислює різні аспекти (пост)радянського буття та рефлексії на виклики нинішнього часу: російська окупація, мистецтво після #Metoo, переосмислення питань тілесності, самоідентичності, суспільних ієрархій. Одним із таких аспектів є феміністична оптика в роботах окремих авторів Школи. Зокрема, “лінія” жінки, що опинилась у соціальній катастрофі та виходить з неї різними шляхами.

Фото: надано автором Сергій Братков. З серії «Принцеси», 1996

Після гучного всесвітнього руху #Metoo, який в Україні отримав більш широку рамку #яНеБоюсьСказати (інформаційна кампанія проти будь-якого насильства проти жінок), культурний світ почав переглядати сталі стандарти, закони та рамки комунікації. У цьому тексті йтиметься про кордони феміністичної критики та дозволеної провокації в українському мистецтві на прикладі робіт художника Сергія Браткова.

Сергій Братков — художник зі світовим ім’ям, учасник Венеційської бієнале (2005, 2007), Сан-Паулу (2002), Маніфести (2004). У 1980-ті був учасником харківського мистецького угрупування «Госпром» (спільно з Мішею Педаном, Борисом Редьков, Володимиром Старко, Ігорем Манко, Леонідом Песиним, Костянтином Мельником), а на початку 1990-х — співзасновником «Групи швидкого реагування» (разом з Борисом Михайловим та Сергієм Солонським, за участі Віти Михайлової). Його творчість часто пов’язана з провокацією, а щодо його робіт завжди виникали неоднозначні реакції, звинувачення у сексизмі та пропаганді педофілії, або інші критичні зауваги від частини феміністичної спільноти, включно з протестами. Так, його роботу «Хортиця» (2009) при транспортуванні через російсько-український кордон відправляли на огляд до Комісії по моралі у 2010 році. Того ж року активістки FEMEN робили інтервенцію у PinchukArtCentre, де експонувалась та сама його робота «Хортиця» (2009).

Фото: надано автором Сергій Братков. Хортиця, 2009. Фотографія з виставки «Україна» в PinchukArtCentre

Дівчина в українському національному вбранні, що лежить на спині з розставленими ногами та відкритим лобком, ніби маніфестує свою покірність. Фотографія була знята художником на острові Хортиця і є критикою стереотипного представлення України як місця сексуального туризму. Братков підважував те, що українська культура представлена на міжнародній арені виключно через етнографічні або сексуальні патерни, виступаючи проти культурної люмпенізації суспільства. А відтак — його робота є політичною критикою культурної політики держави після 1990-х років. Критик і режисер Олексій Радинський писав: «Це фото, зроблене 2009 року, всотало ключові протиріччя теперішнього часу, перейнятого хворобливим переслідуванням сороміцьких репрезентацій, але нездатного дати собі раду із власним непристойним ядром».

Прийшовши до музею, активістки FEMEN, роздягнувшись до спідньої білизни, в українських національних головних уборах і темних окулярах з плакатами в руках «Україна — не вагіна!» і «Вагінарт» влаштували фотосесію на підлозі біля роботи Браткова «Хортиця». На одній із фотографій вони також розставляють свої ноги, обираючи досить провокативні пози. «Ми не любимо, коли нас ображають. А ця картина, та й виставка в цілому — образлива для українок і України!» — цитує активістку руху FEMEN та кураторку програми «Україна — не бордель!» Олександру Шевченко українське видання «Фокус».

Критикуючи Браткова за надмірну екзотизацію, сексуалізацію та об’єктивацію жінки та країни, самі ж активістки обирають ті самі інструменти — розкутість, надмірну сексуальність, оголене тіло та етнографічні мотиви. Таке уявлення, що жінка з фотографії Браткова вийшла за межі художнього об’єкту і сама протестує проти себе.

То що ж не так з роботами Браткова? Чому активізм FEMEN, побудований на власному об’єктивуванні, має місце бути, а от така сама робота художника-чоловіка є образливою й неприйнятною?

Фото: надано автором Сергій Братков. З серії «Принцеси», 1996

У харківській пізньорадянській фотографії багато уваги приділяється жіночому тілу. І це більше історія саме про корпус тіла, а не про жінку як таку, про її особистість чи інтереси. Лише на поодиноких знімках різних авторів ми бачимо саме людину, а не її конституцію. Більшість дослідників, що вивчали харківську фотографію, наполягають на тісному зв’язку репрезентації тіла з політичним та соціальним: адже це був час, коли зміни хоч ще не були помітні, але у повітрі вже відчувались прагнення до зрушень. Навряд митці розглядали свої роботи як ілюстрацію ідей Фуко про біополітику, однак інтуїтивно обирали саме тіло для репрезентації тих чи інших ідей.

Тіло для Браткова також є ключовим. Однак, він не лише експлуатує чужі тіла, він сам активно використовує власне тіло для створення художніх робіт. Вдаючись до перформансу та акціонізму, він у складі «Групи швидкого реагування» створює провокативні та неоднозначні політичні роботи на початку 1990-х років. А пізніше й індивідуальні твори, побудовані на тілесному досвіді, — йдеться передусім про його спільні відеороботи зі старшим братом.

Фото: надано автором Сергій Братков. З серії «Принцеси», 1996

Як і в колективних практиках, так і індивідуальній творчості художник безапеляційно приймає сторону “меншин” — безпритульних, дітей, переможених у війні, шахтарів, і так само жінок. Він говорить про їхні проблеми від їхнього імені, або залучаючи їх до дискусії. Скажімо, створивши роботу «Принцеси» (1996) він першим в пострадянському мистецькому середовищі говорить про репродуктивне насильство і про експлуатацію владою жіночого тіла та дітонародження. Ця серія — це портрети жінок, клієнток репродуктивного центру, які сидять на стільцях, знявши трусики та тримаючи у руках проби сперми — своїх майбутніх дітей.

Братков говорив про те, що більшість донорів цього центру були колишні військові, однак ця інформація не розповсюджувалась серед відвідувачок. «Ці жінки дуже хотіли мати дітей, мріяли зачати від принців, а виходить — від солдат», — коментував цю роботу сам художник. А проте, ця робота не лише про проговорення виключно табуйованих тем, пов’язаних з жіночими правами. Станом на 1996 рік Братков жив між Москвою та Харковом, і більша частина його критики стосується як українського так і російського середовища. Варто згадати 1996-й, коли вже другий рік відбувалась перша чеченська війна, розбито Грозний. Країна, яка постійно перебуває у війнах, щоразу потребує нових солдат, нових людей, які віддадуть за владу свої життя. А відтак, серія «Принцеси» Браткова має сильні політичні конотації та включає критику насильства. Чи міг би художник створити такий само сильний образ, використавши чоловіче тіло, або не звертаючись до тіла взагалі?

Фото: надано автором Сергій Братков. З серії «Принцеси», 1996

На відміну від Браткова, художниці Аліні Клеймтан, іронічно можна сказати, пощастило народитись жінкою. Адже всі її провокативні образи нині вписуються у новіші форми фемінізму, зокрема об’єктно-орієнтованого фемінізму. Клейтман — харківська художниця нового покоління, є послідовницею Браткова. Спільними рисами для обох художників є перформативність, провокація та тілесність, які щоразу підривають усталені стереотипи, соціальні, культурні та політичні кліше. Героїня Клейтман насолоджується своєю красою та надмірною сексуальністю, але й не підпускає до себе близько чоловіків. Граючись «жіночими темами» художниця проговорює хворобливі стосунки з батьками, питання краси та естетики, виживання та міжнародної політики. Її жінка теж знімає труси, однак цього разу не для того, щоб показати світові свою розкішницю, а для того, щоб засунути туди гроші чи контрабанду та перевезти їх через кордон. Клейтман працює вже з новими темами, близькими сьогоднішній Україні. Але і роботи Браткова сьогодні, на жаль, не втратили своєї актуальності. Російська Федерація й далі породжує війни, одна з яких триває на сході України. А тема прав жінок актуалізується через консервативний поворот у Європі.

Фото: надано авторкою Аліна Клейтман. Кордон. Відео. 1'28'', 2017 Фото: надано авторкою Аліна Клейтман. Кордон. Відео. 1'28'', 2017 Фото: надано авторкою Аліна Клейтман. Кордон. Відео. 1'28'', 2017

Переглядаючи усталені канони через критику насильства, ми маємо пам’ятати лише те, якими засобами комунікації ми це робимо. Чи не заміщуємо одне насильство іншим? Сьогоднішнє мистецтво напрочуд ангажоване, як соціально, так і політично. Дуже крихкими є рамки усталених норм і заборон. Часто мистецтво піддається сумніву і цензурі.

Але водночас, мова художнього образу є сильним аргументом у боротьбі з ненавистю та соціальною несправедливістю. Якщо ця мова здатна змінювати комунікацію, впливати на політичні рішення у конструктивну сторону, впливати на глядача, змушуючи його замислюватись над гуманістичними питаннями, то чи є різниця, створена ця робота художником-чоловіком чи художницею-жінкою?

Матеріал створений для проєкту "Харківська школа фотографії: від радянської цензури до нової естетики", який реалізується у межах програми #UkraineEverywhere Українського інституту. Раніше був опублікований англійською в польському виданні Block Magazine.

Програма #UkraineEverywhere розроблена Українським інститутом для презентації візуальної культури України онлайн. Вона відкриває широкій європейській авдиторії вагомі здобутки українського мистецтва та демонструє взаємозв’язки між українським та європейським мистецькими контекстами.