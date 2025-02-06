«Горить»: Жанна Кадирова та Нікіта Кадан відкривають виставку-продаж сучасного мистецтва

Фото: bezzvuchnodohlukhoty

12 лютого у Concert Hall, Кирилівська, 41 відкриється виставка-збір «Горить» — благодійний проєкт, ініційований Жанною Кадировою та Нікітою Каданом. Мета виставки — зібрати кошти на відновлення майстерні FPV-дронів, що постраждала від пожежі. Майстерню створила художниця Маргарита Половінко, яка нині перебуває у лавах ЗСУ. Там дрони приводять у бойову готовність та адаптують до військових завдань.

У виставці беруть участь 35 українських художників і художниць із різних мистецьких спільнот і поколінь: Катя Алійник, Андрій Бойко, Юрій Болса, Мішка Бочкарьов, Регіна Буквич, Катя Бучацька, Ксенія Гнилицька, Наталка Дяченко, Аліна Заманова, Дана Кавеліна, Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Алевтина Кахідзе, Аліна Клейтман та Богдана Косміна, Катя Копейкіна, Володимир Кузнецов, Дарія Кузьмич, Микита Кравцов, Юрій Лейдерман, Оксана Майстер, Люба Малікова, Кристина Мельник, Майя Павлівна Ніколаєва, Наталія Оліферович, Олег Парфьонов (Парфьон), Маргарита Половінко, Антон Саєнко, Олексій Сай, Богдан Сокур, Федір Тетянич, Ілля Тодуркін, Ольга Трегубова, Даша Чечушкова, Сана Шахмурадова Танська, Аліна Якубенко.

Фото: bezzvuchnodohlukhoty Алевтина Кахідзе

Роботи для виставки відбирали Нікіта Кадан та Жанна Кадирова. «Щоб швидко й точно реагувати на сучасність, ми маємо чути голос історії. Аби якнайшвидше відновити майстерню, потрібно зібрати твори, які в майбутньому свідчитимуть про наш час. Це потенційно “музейне мистецтво” завтрашнього дня, але вже сьогодні — інструмент боротьби», — зазначають організатори.

Відкриття виставки відбудеться 12 лютого о 18:00, виставка працюватиме до 17 лютого. Усі представлені роботи можна придбати, виручені кошти підуть на відновлення майстерні FPV-дронів.