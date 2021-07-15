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Активісти проводять культурні заходи у будівлі "Квіти України"

Найближчі події заплановані на цей вікенд.

Активісти проводять культурні заходи у будівлі "Квіти України"

Фейсбук-паблік активістів "Зберегти Квіти України" оголосив розклад культурних подій у будівлі, що відбудуться найближчим часом.

У п’ятницю 16.07 з 21:00 до 23:00 на стінах атріуму відбудеться світлове шоу від художників Carbon Residence та Photinus Studio. Під час заходу, що "оживить" будівлю, організатори пропонують повернути «Квітам України» функцію розповсюдження рослин. Вони закликають відвідувачів приносити свої квіти в горщиках, обмінюватись, облаштовувати ними територію.

У суботу 17.07 Довженко Центр покаже на стінах будівлі фільм «Навесні» Міхаіла Кауфмана. Це авангардний радянський фільм 1929 року з унікальними кадрами старого Києва. Подробиці події стануть відомі пізнише.

Нагадаємо, у Києві почали демонтаж будівлі навчально-методичного центру "Квіти України" за адресою Січових Стрільців, 49. Ця будівля є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України". Останнім часом там розташовувався супермаркет, але він з'їхав деякий час тому. Пізніше, суд наклав на будівлю арешт, який заборогяє будь-які заходи з демонтажу.

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