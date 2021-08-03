Копія цього наказу була направлена до Мінкультури для внесення об’єкту до держреєстру нерухомих пам’яток.

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" отримав статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністації Володимир Прокопів, передає пресслужба КМДА.

"Своїм наказом Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю «Квіти України» до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва", – зазначив він.

Копія цього наказу була також направлена до Міністерства культури та інформаційної політики з метою внесення об’єкту до державного реєстру нерухомих пам’яток.

"Упродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт. Крім того, «Квіти України» тепер підлягають захисту, згідно зі ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини", – наголосив Прокопів.

Він нагадав, що згідно із Законом "Про охорону культурної спадщини", будь-які роботи на щойно виявлених об’єктах здійснюють винятково за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.

Раніше Прокопів повідомляв, що Департамент культурної спадщини КМДА не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об’єкті "Квіти України". Він наголошував, що оскільки цей об’єкт перебуває в історичному ареалі столиці, погодження та дозвіл на будівельні роботи має надавати Міністерство культури.

У Мінкультури пообіцяли будівлі "Квіти України" особливий статус одразу після рішення КМДА.

Нагадаємо, будівля на вул. Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України".

На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилась важка техніка для зносу. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

21 липня КМДА зобов'язав забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України".