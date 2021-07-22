Мінкультури надасть будівлі "Квіти України" особливий статус одразу після рішення КМДА, - Ткаченко

Будівля "Навчально-методичного центру "Квіти України" в Києві отримає особливий статус.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, спочатку Київська міська державна адміністрація має надати будівлі статус пам’ятки архітектури.

"Щодо будівлі «Квіти України». Оскільки знову постають питання щодо надання їй охоронного статусу, нагадаю. Як вже коментував раніше, для надання охоронного статусу об’єкту – КМДА має надати йому статус щойно виявленої пам’ятки та звернутись з цим до МКІП", - написав він у своєму Telegram-каналі.

"Позиція нашого міністерства у даному випадку незмінна: ми оперативно розглянемо запит", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, будівля "Квіти України" на вул. Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України".

На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилась важка техніка для зносу. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

21 липня КМДА зобов'язав забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України".