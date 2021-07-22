На реконструкцію було витрачено близько 100 млн грн інвестицій.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

У Києві після реконструкції відкрився Центральний вокзал.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

"Монументальна споруда, зведена у 1960 році, понад півстоліття стояла без реконструкції. Тарас Єлейко (заступник голови ФДМУ - ред.) зробив унікальний за прозорістю процес приватизації і ми знайшли нового ефективного власника для всього "Київпассервісу", а державна скарбниця отримала додаткові 230 млн грн", - написав Сенниченко у Facebook.

За його словами, новий власник інвестував понад 100 млн грн у реконструкцію, що дозволило перетворити автовокзал у сучасний транспортний хаб.

Сенниченко додав, що автори проєкту змогли поєднати передові технології із збереженням унікальних мозаїк українських художників Ади Рибачук і Володимира Мельніченка. У приміщенні автовокзалу також є два фудкорти, нові зони очікування, сучасні інформаційні табло, а також готель для відпочивальників.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, що взяв участь у церемонії відкриття, модернізація Центрального автовокзалу є успішним кейсом державно-приватного партнерства. Очікується, що він зможе приймати по 2,5 млн пасажирів за рік.

Міністр зазначив, що саме з оновлення головного автовокзалу столиці розпочинається реформування автостанційного бізнесу в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

Директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко повідомив, що вже запустили онлайн-сервіс із продажу квитків, із можливістю їх бронювання і викупу на автостанціях.

Кількість платформ на оновленому автовокзалі збільшено з 12 до 30, створено комфортні зали очікування, каси, ескалатори, фудкорти, інфраструктуру для маломобільних груп населення, кімнату матері й дитини, вбиральні та готель на 34 номери.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Торік автовокзал на Деміївці продали на аукціоні приватній компанії, яка оголосила про наміри реконструювати будівлю.

Стіни автовокзалу, спроєктованого архітектором Авраамом Мілецьким, прикрашають близько десяти мозаїчних панно. Також мозаїками прикрашено 44 колони.

Реставрація мозаїк тривала близько пів року.