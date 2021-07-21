Під час акції її учасники спробували демонтувати частину огорожі. Їм намагалися завадити троє молодиків.

Фото: Макс Требухов

Близько сотні активістів і місцевих мешканців протестували проти планів забудовника засипати столичне озеро Вирлиця заради будівництва ТРЦ.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Акція відбулася напередодні завтрашнього засідання КМДА, на якому, за інформацією активістів, місцеві депутати планують узаконити будівництво.

Під час акції її учасники спробували демонтувати частину огорожі. Їм намагалися завадити троє молодиків, які застосували перцевий газ. Після короткої сутички нападники втекли з місця події через проспект Бажана. В результаті заворушень ніхто не постраждав.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Варто зазначити що під час вчорашнього дощу в Києві, саме в цьому місці було дуже сильне підтоплення проспекту Бажана - вода заливала переход метро. Це пов’язують з діями забудовника - саме ця ділянка озера вже в значній мірі засипана.