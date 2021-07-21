Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

В Києві відбулися сутички на акції проти забудови озера Вирлиця

Під час акції її учасники спробували демонтувати частину огорожі. Їм намагалися завадити троє молодиків.

Фото: Макс Требухов

Близько сотні активістів і місцевих мешканців протестували проти планів забудовника засипати столичне озеро Вирлиця заради будівництва ТРЦ. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Акція відбулася напередодні завтрашнього засідання КМДА, на якому, за інформацією активістів, місцеві депутати планують узаконити будівництво.

Під час акції її учасники спробували демонтувати частину огорожі. Їм намагалися завадити троє молодиків, які застосували перцевий газ. Після короткої сутички нападники втекли з місця події через проспект Бажана. В результаті заворушень ніхто не постраждав. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Варто зазначити що під час вчорашнього дощу в Києві, саме в цьому місці було дуже сильне підтоплення проспекту Бажана - вода заливала переход метро. Це пов’язують з діями забудовника - саме ця ділянка озера вже в значній мірі засипана.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також