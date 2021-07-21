На Львівщині 7-річному хлопчику вибухом петарди відірвало всі пальці на руці

У вівторок, 20 липня, під час вибуху петарди 7-річному хлопчину із Зимної Води, що неподалік Львова, відірвало всі пальці лівої руки. Уночі 21 липня дитину прооперували.

Зараз хлопчик перебуває в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова, повідомляє ZAXID.NET.

"Хлопчика госпіталізували до лікарні у вівторок ввечері і вночі ми його прооперували. Під час вибуху його відірвало три пальці і частково два. На пацієнта попереду чекає ще не одна операція", - розповів завідувач опікового відділення лікарні Василь Савчин.

Мама хлопчика повідомила лікарям, що почула вибух і забігла до кімнати, де й побачила сина із закривавленою рукою. Вона відразу викликала медиків.

За даними видання, дітей у кімнаті було двоє. Вони чи то розбирали, чи просто бавилися наразі невстановленим предметом, який раптово вибухнув. Другий хлопчик, на щастя, не постраждав. Зараз працівники поліції з’ясовують, від вибуху якого предмета постраждав 7-річний хлопчик.

З власних джерел у поліції стало відомо, що в руках хлопчика вибухнула петарда.

Як повідомляли, в травні в школі на Одещині 13-річному учню відірвало палець через вибух петарди на уроці.