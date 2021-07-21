Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині 7-річному хлопчику вибухом петарди відірвало всі пальці на руці

Дитину прооперували.

На Львівщині 7-річному хлопчику вибухом петарди відірвало всі пальці на руці
Ілюстративне фото
Фото: Кузьма Джунь

У вівторок, 20 липня, під час вибуху петарди 7-річному хлопчину із Зимної Води, що неподалік Львова, відірвало всі пальці лівої руки. Уночі 21 липня дитину прооперували.

Зараз хлопчик перебуває в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова, повідомляє ZAXID.NET.

"Хлопчика госпіталізували до лікарні у вівторок ввечері і вночі ми його прооперували. Під час вибуху його відірвало три пальці і частково два. На пацієнта попереду чекає ще не одна операція", - розповів завідувач опікового відділення лікарні Василь Савчин.

Мама хлопчика повідомила лікарям, що почула вибух і забігла до кімнати, де й побачила сина із закривавленою рукою. Вона відразу викликала медиків.

За даними видання, дітей у кімнаті було двоє. Вони чи то розбирали, чи просто бавилися наразі невстановленим предметом, який раптово вибухнув. Другий хлопчик, на щастя, не постраждав. Зараз працівники поліції з’ясовують, від вибуху якого предмета постраждав 7-річний хлопчик.

З власних джерел у поліції стало відомо, що в руках хлопчика вибухнула петарда.

Як повідомляли, в травні в школі на Одещині 13-річному учню відірвало палець через вибух петарди на уроці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також