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Через погодні умови затримується низка поїздів "Укрзалізниці" (оновлено)

Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок.

Через погодні умови затримується низка поїздів "Укрзалізниці" (оновлено)
Фото: Александр Рудоманов

У зв’язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Станом на 10:00 затримуються рейси:

  • №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
  • №126 Київ — Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);
  • №282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);
  • №15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
  • №87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);
  • №188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
  • №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
  • №19 Київ— Попасна (затримується на 30 хвилин).

Також затримуються приміські поїзди №6722 Ромодан – Полтава (на 36 хвилин) та №6724 Ромодан – Полтава (теж на 30 хвилин).

Оновлення. Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок, інформують у пресслужбі "Укрзалізниці".

У дорозі затримуються рейси:

  • №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);
  • №15 Харків - Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);
  • №70 Львів - Маріуполь (затримується на 45 хвилин).

Також затримуються приміські поїзди:

  • №6331 Покровськ - Лозова (затримується на 30 хвилин);
  • №6235 Слов'янськ - Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).

Нагадаємо, 10 липня під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку 12 пасажирських поїздів.

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