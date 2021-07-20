Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
ГоловнаСвіт

Близько 170 людей вважають зниклими внаслідок повені на заході Німеччини

Щонайменше 160 людей загинули внаслідок стихійного лиха.

Близько 170 людей вважають зниклими внаслідок повені на заході Німеччини
Фото: EPA/UPG

Близько 170 людей вважаються безвісно зниклими в регіонах на заході Німеччини, які постраждали від повеней. Щонайменше 160 людей загинули внаслідок стихійного лиха.

Про це повідомила поліція міста Кобленц, передає DW. Там зазначили, що кількість жертв може зрости, тому що рятувальникам на п'ятий день після повеней вдалося дістатися не в усі постраждалі місця.

Поліція, пожежники та рятувальники планують додатково обстежувати постраждалі регіони. Знайдені тіла жертв спершу ідентифікують, а потім повідомляють родичів.

Збитки від стихійного лиха обійдуться страховим компаніям на суму від 2 до 3 мільярдів доларів. Самому лише німецькому страховому концерну Allianz доведеться виплатити за страховими угодами від 200 до 300 мільйонів доларів, підрахували фахівці інвестиційного банку Berenberg. Близько 45% будівель у Німеччині застраховані від наслідків повеней і паводків, передає інформагенція Reuters.

У Caritas International та інших благочинних організаціях заявляють про велику готовність людей підтримати постраждалих від стихійного лиха. Німецьке відділення організації Caritas повідомило, що виділяє термінову допомогу на 1,5 мільйона євро для підтримки постраждалих. Допомогу розподіляють у вигляді, зокрема, виплат готівкою на місцях катастрофи та професійної психологічної підтримки, пише Reuters.

Прем'єр-міністерка федеральної землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр заявила 18 липня про величезну готовність людей допомагати. За її даними, деякі громади навіть тимчасово призупинили приймати гуманітарну допомогу, тому що їхні склади вже заповнені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також