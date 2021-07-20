Близько 170 людей вважають зниклими внаслідок повені на заході Німеччини

Близько 170 людей вважаються безвісно зниклими в регіонах на заході Німеччини, які постраждали від повеней. Щонайменше 160 людей загинули внаслідок стихійного лиха.

Про це повідомила поліція міста Кобленц, передає DW. Там зазначили, що кількість жертв може зрости, тому що рятувальникам на п'ятий день після повеней вдалося дістатися не в усі постраждалі місця.

Поліція, пожежники та рятувальники планують додатково обстежувати постраждалі регіони. Знайдені тіла жертв спершу ідентифікують, а потім повідомляють родичів.

Збитки від стихійного лиха обійдуться страховим компаніям на суму від 2 до 3 мільярдів доларів. Самому лише німецькому страховому концерну Allianz доведеться виплатити за страховими угодами від 200 до 300 мільйонів доларів, підрахували фахівці інвестиційного банку Berenberg. Близько 45% будівель у Німеччині застраховані від наслідків повеней і паводків, передає інформагенція Reuters.

У Caritas International та інших благочинних організаціях заявляють про велику готовність людей підтримати постраждалих від стихійного лиха. Німецьке відділення організації Caritas повідомило, що виділяє термінову допомогу на 1,5 мільйона євро для підтримки постраждалих. Допомогу розподіляють у вигляді, зокрема, виплат готівкою на місцях катастрофи та професійної психологічної підтримки, пише Reuters.

Прем'єр-міністерка федеральної землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр заявила 18 липня про величезну готовність людей допомагати. За її даними, деякі громади навіть тимчасово призупинили приймати гуманітарну допомогу, тому що їхні склади вже заповнені.