У Франції заявили про початок четвертої хвилі пандемії COVID-19

У 80% нових випадків йдеться про штам дельта.

Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь заявив, що країна увійшла в четверту хвилю епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Francetvinfo.

"Динаміка епідемії надзвичайно інтенсивна, ми спостерігаємо швидшу хвилю, ніж усі попередні", - сказав він.

За словами представника уряду, кількість хворих коронавірусною недугою збільшилася в кілька разів за останній тиждень і перевищує 10 тис. випадків захворювань на день. У 80% випадків зараження йдеться про штам дельта, додав Атталь.

Також представник уряду зазначив, що санітарна ситуація в південному департаменті Східні Піренеї продовжує погіршуватися.

З початку епідемії у Франції зареєстровано понад 5,8 млн випадків зараження коронавірусної хвороби.

Раніше президент Еммануель Макрон заявив, що з огляду на розвиток ситуації в країні варто розглянути питання обов'язкової вакцинації для всіх французів. Після звернення президента майже мільйон людей записалися на щеплення.

Учора стало відомо, що Франція не вимагатиме ПЛР-тест в українців, щеплених схваленими у ЄС вакцинами.