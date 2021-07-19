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Українців планують вакцинувати на кордоні

Для невакцинованих прибулих запровадять самоізоляцію.

Українців планують вакцинувати на кордоні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску, аби кожен охочий зміг вакцинуватися.

Про це голова уряду заявив на селекторній нараді в Офісі президента.

"Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих", - зазначив Шмигаль.

Окрім того, Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам "Дельта".

За словами очільника міністерства Віктора Ляшка, пропонується, що всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест. Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

Як повідомляли, в Україні вже зробили понад 4 млн щеплень від коронавірусу.

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