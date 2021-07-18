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В Україні загалом проведено 4 061 475 щеплень від ковіду

Від початку вакцинальної кампанії у нашій країні щеплено 2 638 941 людину.

За суботу, 17 липня в Україні від коронавірусу вакциновано 50 435 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 34 079 людей, повністю імунізовані - 16 356 людини.

Протягом доби працювали 179 мобільних бригад, 354 пункти щеплення і 229 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії у нашій країні щеплено 2 638 941 людину, з них отримали 1 дозу – 2 638 939 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 422 536 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 061 475 щеплень.

Нагадаємо, 18 липня Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз антиковідної вакцини виробництва американської компанії Moderna. Ця партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX.

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