Під час п’ятої хвилі вакцинації дозволять щепити дітей

Під час п’ятої хвилі вакцинації від коронавірусу за рекомендаціями лікарів дозволять щепити дітей.

Про це зазначив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка під час національного діалогу про вакцинацію від Covid-19, пише Укрінформ.

“Під час п’ятої хвилі буде дозволятися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися по наших рекомендаціях, яким саме дітям в першу чергу треба буде давати перевагу”, - сказав він.

За словами Заїки, у Центрі громадського здоров’я у першу чергу роблять акцент на вакцинації на цільових групах, котрі не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації. Йдеться про людей віком понад 65 років та інших.

“Якщо ми говоримо про дітей віком 12-16 років, то ми знаємо, що це Файзер і там буде чіткий алгоритм, у яких випадках. Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і ця подорож передбачає дві вакцинації”, – розповів керівник національної програми імунізації.

Посадовець додав, що щеплення дітей проходитиме за рекомендаціями лікарів.

Нагадаємо, четвертий етап вакцинації почався 23 червня. Під час цього етапу щеплюють людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Паралельно відбувається щеплення всіх охочих у центрах масової вакцинації, а також вакцинують трудові колективи, які подали заявки на щеплення.

П'ятий етап вакцинації від COVID МОЗ планує почати у кінці липня, тоді у пунктах щеплень з'явиться Pfizer.