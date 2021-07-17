З початку вакцинації в Україні вже виконано понад 4 млн щеплень

З початку вакцинації від коронавірусу в Україні виконано понад 4 млн щеплень.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

За добу 16 липня 2021 року вакциновано 111 150 українців. Одну дозу отримали 65 226 людей, повністю імунізовані - 45 924 людини.

Протягом доби працювала 741 мобільна бригада, 1615 пунктів щеплення і 56 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 011 040 щеплень.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що підтримує запровадження обов'язкової вакцинації від основних хвороб.