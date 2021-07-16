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На Львівщині у 7-річної дівчинки виявили правець, дитина в реанімації у медикаментозному сні

Дитина була вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася.

На Львівщині у 7-річної дівчинки виявили правець, дитина в реанімації у медикаментозному сні
Фото: Сегодня

До львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" госпіталізували 7-річну мешканку Мостиського району, у якої діагностували правець. Це перший цього року випадок небезпечного інфекційного захворювання на Львівщині, передає ZAXID.NET.

Про випадок правця на Львівщині увечері 15 липня повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко.

"На Львівщині випадок правця у 7-річної дитини. На жаль, не була захищена за допомогою вакцинації", – написала вона  у Faceboоk.

Завідувачка реанімаційного відділення лікарні "Охматдит" Віра Приймакова повідомила, що дитина з Мостиського району. Її госпіталізували в реанімаційне відділення 14 липня. У дівчинки генералізована форма правця.

"Дитина вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася. Дівчинка на ШВЛ, у медикаментозному сні", – повідомила завідувачка реанімації.

За її словами, у дитини є подряпини на руках, ногах, але більш давні. Найсвіжішою є невеличка подряпина на руці, найвірогідніше вона й стала вогнищем інфекції.

Як наголосила головна санітарна лікарка Львівщини, найпростіший метод вберегти дітей від правця - вакцинація. Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.

Наталія Іванчеко-Тімко радить при травмах відразу звертатися до лікаря.

"Якщо є травма, зверніться до лікаря за екстреною профілактикою. Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, судоми. Летальність становить до 40%. Не варто випробовувати долю", – написала головна санітарна лікарка.

Правець - інфекційне захворювання, яке передається спорами бактерій, що існують в усьому світі в ґрунті і в кишковому тракті тварин і можуть забруднювати багато поверхонь та субстанції. Ця хвороба не може бути викорінена.

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