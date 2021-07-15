Ляшко розповів, за яких умов можна буде уникнути локдауну восени

Якщо люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків ковіду буде некритичним.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ не виключає ймовірність введення локдауну восени, однак наразі робить все, щоб уникнути посилення карантину.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що в Україні є можливість не допустити нового локдауна.

"І це - не тільки дотримання протиепідемічних норм. Це і звернення до своїх старших родичів – батьків, дідусів, бабусь – щоби вони пішли і пріоритетно зробили щеплення проти коронавірусної хвороби", - зазначив голова МОЗ.

Він пояснив, якщо в Україні люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для системи охорони здоров'я буде некритичним.

"Тому, розглядаючи доцільність введення локдауну, ми насамперед говоримо про те, що ми хочемо захистити найбільш вразливі групи населення. Найбільш вразливі групи – це люди старшого і похилого віку", - наголосив міністр.

Ляшко розповів, якщо вони будуть провакциновані, тоді за зростання кількості нових випадків ковіду, влада буде оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також - вплив на економіку.

"І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, посилений режим карантину передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної. Також передбачається заборона роботи закладів харчування - кафе, ресторанів та барів - крім на виніс і на доставку. Заборонено приймати відвідувачів у закладах культури. Робота транспорта також має буди обмежена - або за спеціальними перепустками, або - з обмеженням місць для пасажирів.

У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу в часи карантину. Він передбачає виплату 8000 гривень застрахованим особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.