За добу в Україні зафіксували 623 нових випадки ковіду

За минулу добу, 14 липня, в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 37 дітей та 12 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 387 осіб. 20 людей померли. Одужали - 589 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 19 536 осіб, методом ІФА – 8 892 особи, експрестестами – 13 800 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 242 868 осіб, одужало – 2 179 665. Від ускладнень захворювання померли 52 685 пацієнтів. Всього було проведено 11 101 770 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Нагадаємо, вчені Національної академії наук прогнозують, що найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися. Згідно з прогнозом, з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижчою.

Згідно з дослідженням Київської школи економіки смертність від ковіду в Україні до вересня може досягти 54-70 тисяч.