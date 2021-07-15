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МОЗ мотивуватиме людей "плюшечками", щоб вони вакцинувалися від ковіду

Обов'язкових щеплень в Україні не планують.

МОЗ мотивуватиме людей "плюшечками", щоб вони вакцинувалися від ковіду
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я не бачить потреби у запровадженні обов'язкової вакцинації від коронавірусної хвороби. За словами міністра Віктора Ляшка, в Україні досить високий відсоток людей, які готові зробити щеплення добровільно, а решту мотивуватимуть "плюшечками".

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз я реально бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками і опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити. Є досить велика кількість механізмів і впливів в умовах боротьби з коронавірусною хворобою, в умовах великої кількості карантинних обмежень, які тим чи іншим чином впливають або створюють незручності людям. Ми маємо щось зробити так, щоб зацікавити, мотивувати людей захотіти зробити щеплення. Повірте, цих "плюшечок" у нас досить багато в планах", - сказав Ляшко.

Що це за "плюшечки", він поки що говорити відмовився.

У червні він говорив, що це можуть бути певні пільги чи компенсації для вакцинованих.

"Давайте, я не буду зараз їх анонсувати, бо багато хто подумає: не буду зараз вакцинуватися, буду чекати "плюшечок". Треба вакцинуватися, в кожного в родині має бути такий постулат – передусім дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що станом на 15 липня в Україні хоча б одну дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали майже 2,5 млн людей, з них повністю імунізовані - 1,3 млн. Всього проведено 3,8 млн щеплень.

Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз, читайте в матеріалі LB.ua.

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