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МОЗ повідомило про новий рекорд щеплених за добу

15 липня проти COVID-19 вакциновано 117 376 людей.

МОЗ повідомило про новий рекорд щеплених за добу
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров’я повідомляє про новий рекорд щеплених за добу.

За даними відомства, 15 липня проти COVID-19 вакциновано 117 376 людей. Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.

Щеплення проводилось 720 мобільними бригадами з імунізації, 1 693 пунктами щеплення та 49 центрами вакцинації населення.

Найбільше людей - 65 030 - отримали щеплення препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. 40 328 осіб вакцинували китайським препаратом CoronaVak, 12 018 - AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей. З них 2 539 634 особи отримали одну дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні зафіксовано 737нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник з 25 червня, коли було виявлено 756 нових хворих.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко вважає, що уникнути локдауну восени вдасться, якщо люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%.

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