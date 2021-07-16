У Кам’янці-Подільському ввечері 15 липня п’яний чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждали шестеро людей, серед яких 4-річна дитина.

Як інформує поліція Хмельницької області, близько 19:25 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що в м. Кам'янець-Подільський по вулиці Розвадовського чути звуки, схожі на постріли.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією - гранати. Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких - 4-річна дитина. Усі вони госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні", - сказано в повідомленні.

Чоловіка, яка підірвав гранату, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, в лютому у Дрогобичі внаслідок вибуху гранати загинуло дві людини, одна отримала поранення.