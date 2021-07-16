Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кам’янці-Подільському п’яний чоловік підірвав гранату, шістьох людей поранено

Серед постраждалих 4-річна дитина.

У Кам’янці-Подільському п’яний чоловік підірвав гранату, шістьох людей поранено
Фото: zstore.zman.com

У Кам’янці-Подільському ввечері 15 липня п’яний чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждали шестеро людей, серед яких 4-річна дитина.

Як інформує поліція Хмельницької області, близько 19:25 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що в м. Кам'янець-Подільський по вулиці Розвадовського чути звуки, схожі на постріли.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією - гранати. Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких - 4-річна дитина. Усі вони госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні", - сказано в повідомленні.

Чоловіка, яка підірвав гранату, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, в лютому у  Дрогобичі внаслідок вибуху гранати загинуло дві людини, одна отримала поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також