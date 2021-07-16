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У Яготині водій під наркотиками на смерть збив пенсіонерку і врізався в АЗС

41-річного чоловіка помістили під варту.

У Яготині водій під наркотиками на смерть збив пенсіонерку і врізався в АЗС
Фото: .facebook.com/pol.kyivregion

У Яготині на Київщині водій у стані наркотичного сп’яніння на збив 62-річну жінку та врізався у заправку. Пенсіонерка померла в лікарні.

За даними обласної поліції, 41-річний водій OPEL ASCONA не впорався з керуванням, допустив наїзд на пішохідку та зіткнення з колонкою автозаправної станції.

"В результаті аварії 62-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, від яких в приміщенні Бориспільської лікарні померла", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала правопорушника. Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

Фото: .facebook.com/pol.kyivregion

Фото: .facebook.com/pol.kyivregion

Винуватцеві ДТП повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують т/з в стані сп’яніння) КК України. Йому загрожує позбавлення волі нас строк від 5 до 10 років з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.

Бориспільський міськрайонний суд обрав чоловікові запобіжного заходу: тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває.

Раніше в липні водій під наркотиками збив на смерть велосипедиста поблизу Івано-Франківська.

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