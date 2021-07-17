В Україні досі знеструмлено 60 населених пунктів

В Україні внаслідок негоди досі знеструмлено 60 населених пунктів.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“Станом на 07 год 17 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях”, – йдеться у повідомленні.

У Закарпатській не мають електропостачання жителі 55 населених пунтків, у Луганській – 3 та у Донецькій – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У свою чергу ДСНС повідомляє, що 17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води.

Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь.

Крім того, за інформацією УкрГідрометцентру, 17-19 липня у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.