Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні досі знеструмлено 60 населених пунктів

Електропостачання не мають мешканці трьох областей.

В Україні досі знеструмлено 60 населених пунктів
Фото: ye.ua

В Україні внаслідок негоди досі знеструмлено 60 населених пунктів.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“Станом на 07 год 17 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях”, – йдеться у повідомленні.

У Закарпатській не мають електропостачання жителі 55 населених пунтків, у Луганській – 3 та у Донецькій – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У свою чергу ДСНС повідомляє, що 17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води.

Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь.

Крім того, за інформацією УкрГідрометцентру, 17-19 липня у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також