Україна очікує по 2 млн вакцин Moderna та Novavax до кінця літа (оновлено)

Американську Moderna мають доставити вже цих вихідних.

Україна очікує на отримання по 2 млн доз протикоронавірусної вакцини від нових виробників - Moderna та Novavax.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у Раді під час години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.

"Очікуємо цього місяця два мільйони доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково у серпні очікуємо два мільйони доз вакцини Novavax", - зазначив Шмигаль.

Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

Оновлення. Американську вакцину від коронавірусу Moderna мають доставити в Україну вже найближчих вихідних, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Із суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе2 млн доз вакцини Moderna,яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - повідомив міністр в ефірі "1+1".

За словами Ляшка, потрібно збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи.

Міністр також зазначив, що на сьогодні в Україні вже провакцинували однією дозою 17% дорослого населення країни.

Нагадаємо, перше щеплення від ковіду в Україні зробили 24 лютого.

Відтоді щеплення отримали 2,5 млн людей, з них майже 1,4 млн повністю імунізовані двома дозами вакцини.

За останню добу в Україні зробили рекордну кількість щеплень - понад 117 тисяч. Щеплення проводилось 720 мобільними бригадами з імунізації, 1 693 пунктами щеплення та 49 центрами вакцинації.

Міністерство охорони здоров’я планує запустити вакцинацію в аптеках.