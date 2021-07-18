Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna

Сьогодні Дитячий фонд ООН доставив в Україну 2 000 040 доз антиковідної вакцини виробництва американської компанії Moderna.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Ця партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX.

"Наша ключова мета – захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до неї. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я", - сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, вакцина Moderna з цієї поставки призначена для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи з попередніх етапів.

“Надзвичайно важливо, що більше вакцин надходить зараз, і більше людей в Україні можуть отримати захист від COVID-19, особливо в контексті наступних хвиль пандемії. Ми вдячні уряду США, який зробив можливою цю найновішу поставку. Кращий доступ до вакцин для всіх країн є найбільш ефективним шляхом подолання пандемії. Дуже важливо, щоб люди, особливо ті, хто належить до груп ризику, скористалися можливістю зробити щеплення та уникли згубного впливу COVID-19 на їхнє здоров’я та життя їхніх сімей”, – зазначила виконувачка обов’язків Голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

“ВООЗ вітає першу доставку вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Через COVAX за останні місяці в Україну було доставлено понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини. Ця вакцина широко використовується в США та інших країнах. У середині липня понад 1,3 мільйона українців отримали дві дози вакцини, і ми закликаємо жителів України скористатися можливістю зробити щеплення”, – додав представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Раніше в межах COVAX Україна отримала 1 064 700 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca. Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna. Має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax. Схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Ефективність вакцини становить 94.1%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у серпні Україна очікує два мільйони доз вакцини Novavax. Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

Перше щеплення від ковіду в Україні зробили 24 лютого.

Міністерство охорони здоров’я планує запустити вакцинацію в аптеках.