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На корейському есмінці стався спалах COVID-19, захворіли 247 із трьохсот моряків

Жоден військовий не був вакцинований.

На корейському есмінці стався спалах COVID-19, захворіли 247 із трьохсот моряків
Фото: navy.mil

На корейському есмінці "Мунму Великий", який був задіяний у антипіратській міжнародній операції біля берегів Східної Африки, стався спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляє Al Jazeera, на борту корабля знаходився 301 моряк. Жоден з них не був вакцинований, оскільки плавання почалося ще до того, як корейських військових почали робити щеплення

Скоріше за все, коронавірус потрапив на есмінець, коли корабель наприкінці червня поповнював запаси в одному з портів Африки. Через день після виходу в море у одного з моряків з'явилися симптоми застуди, його не протестували на ковід та не ізолювали. Масове тестування розпочалося тільки після того, як захворіли ще з десяток моряків. 

Загалом інфекцію виявили у 247 моряків. Міністерство оборони Південної Кореї вислало за ними два військових літаки.

Всі хворі знаходяться в задовільному стані, але 16 моряків довелося госпіталізувати.

Корабель відправиться в Корею для заміни екіпажу.

Нагадаєм, що раніше у липні зафіксували спалах ковіду на британському авіаносці HMS Queen Elizabeth. Оскільки британські моряки були вакциновані, там заразилася лише невелика кількість людей - сотня з майже чотирьох тисяч.

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