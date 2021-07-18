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Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)

Британський уряд звинуватили у подвійних стандартах.

Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Глава уряду Великобританії Борис Джонсон і міністр фінансів Ріші Сунак перебувають під медичним спостереженням після контакту з зараженим ковідом главою МОЗ.

Про це пише interfax.ua.

“(Вони, – ред.)… отримали повідомлення після контакту з главою МОЗ Саджидом Джавідом, що заразився коронавірусом COVID-19, і тому тепер вони повинні будуть регулярно проходити тестування”, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про тестування пілотної програми, покликаної замінити самоізоляцію регулярним тестуванням.

Результат тестування на коронавірус у глави МОЗ Великої Британії виявився позитивним в суботу після того, як у п'ятницю він взяв участь у засіданні уряду. Самопочуття міністра задовільне, хвороба протікає без складних симптомів.

Оновлення 16:56. Після критики опозиції, прем'єр-міністр і міністр фінансів таки самоізолюються. Про це пише bbc.com.

Опозиція заявила, що уряд створив одні правила для себе, а інші – для решти, а тому від тестування пілоту відмовилися.

Джонсон проводитиме зустрічі дистанційно.

Ріші Сунак зі свого боку написав у Tвіттері: "Хоча експеримент має достатньо обмежень, дозволяючи лише основні урядові справи, я визнаю, що навіть відчуття того, що правила не однакові для всіх, є неправильним".

Нагадаємо, на борту авіаносця HMS Queen Elizabeth військово-морської флотилії Королівського флоту Британії зафіксували спалах коронавірусу. Заразилися понад 100 членів екіпажу, які отримали дві дози вакцини від COVID-19.

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