Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)

Глава уряду Великобританії Борис Джонсон і міністр фінансів Ріші Сунак перебувають під медичним спостереженням після контакту з зараженим ковідом главою МОЗ.
Про це пише interfax.ua.
“(Вони, – ред.)… отримали повідомлення після контакту з главою МОЗ Саджидом Джавідом, що заразився коронавірусом COVID-19, і тому тепер вони повинні будуть регулярно проходити тестування”, – йдеться у повідомленні.
Йдеться про тестування пілотної програми, покликаної замінити самоізоляцію регулярним тестуванням.
Результат тестування на коронавірус у глави МОЗ Великої Британії виявився позитивним в суботу після того, як у п'ятницю він взяв участь у засіданні уряду. Самопочуття міністра задовільне, хвороба протікає без складних симптомів.
Оновлення 16:56. Після критики опозиції, прем'єр-міністр і міністр фінансів таки самоізолюються. Про це пише bbc.com.
Опозиція заявила, що уряд створив одні правила для себе, а інші – для решти, а тому від тестування пілоту відмовилися.
Джонсон проводитиме зустрічі дистанційно.
Ріші Сунак зі свого боку написав у Tвіттері: "Хоча експеримент має достатньо обмежень, дозволяючи лише основні урядові справи, я визнаю, що навіть відчуття того, що правила не однакові для всіх, є неправильним".
Нагадаємо, на борту авіаносця HMS Queen Elizabeth військово-морської флотилії Королівського флоту Британії зафіксували спалах коронавірусу. Заразилися понад 100 членів екіпажу, які отримали дві дози вакцини від COVID-19.