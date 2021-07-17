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У Молдові на рік перекриють трасу, що з'єднує Румунію і Україну

Дорогу перекриють на рік через ремонт мосту.

У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію і Україну.

Про це пише newsmaker.md з посиланням на Державну адміністрацію доріг.

Перекриття пов’язане з ремонтом мосту, який розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.

Фото: скріншот

“Таким чином, з 19 липня на рік перекриють рух на магістралі M1, що починається від кордону з Румунією, і перетинає Леуш, Кишинів, Дубоссари, і закінчується на кордоні з Україною”, – йдеться у повідомленні.

Відтак рух перенаправляють на траси R4 R6 - Гояни - Криуляни - M1 і G72 R6 - Браніште - Криуляни.

Водіїв, які перетинають трасу M1, просять дотримуватися тимчасових дорожних знаків і об'їжджати ділянку дороги, що ремонтується.

Фото: скріншот

Нагадаємо, дорогу, яка веде до українсько-румунського кордону, розширять і відремонтують. Ремонтом охоплено ділянку завдовжки майже 5 кілометрів.

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