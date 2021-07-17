Німеччина відкриває кордони для громадян України з 18 липня

Німеччина додала Україну до перелік третіх країн, із яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію.

Про це повідомляється на сайті федерального міністерства внутрішніх справ, будівництва і батьківщини у п'ятницю, 16 липня.

Згідно з інформацією на сайті міністерства, починаючи з 18 липня всі резиденти України зможуть безперешкодно відвідувати Німеччину.

Особа вважається резидентом певної країни, якщо постійно проживає там щонайменше шість останніх місяців, уточнили у міністерстві.

Нагадаємо, вчора Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.

Сьогодні Данія оголосила про зняття з 17 липня обмежень на в'їзд, введені раніше для громадян України в рамках протидії поширенню коронавірусу.