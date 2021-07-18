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В Олімпійському містечку у Токіо вперше виявили ковід у спортсменів

Всього коронавірус виявили у чотирьох атлетів, що прибули до Японії.

В Олімпійському містечку у Токіо вперше виявили ковід у спортсменів
Фото: EPA/UPG

В Японії виявили коронавірус у трьох спортсменів, два з яких проживають на території Олімпійського містечка у Токіо.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Оргкомітет ігор.

Імена, а також яку країну представляють інфіковані спортсмени, там не розкривають.

Всього з моменту прибуття атлетів до Японії коронавірус виявили у чотирьох спортсменів.

Станом на 18 липня позитивний тест на COVID-19 отримали 10 людей, причетних до Олімпійських ігор, а також 16 членів персоналу команд, чотири журналісти і 29 підрядників. Загальна кількість випадків досягло 55.

Нагадаємо, напередодні у Токіо виявили перший випадок COVID-19 у відвідувача з-за кордону, який бере участь в організації ігор.

З першого дня роботи Олімпійського селища спортсмени скаржаться на безпеку. Спортсмени перетинаються з місцевими жителями і туристами, що є прихованою небезпекою.

XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть у Токіо (Японія) з 23 липня по 8 серпня. 

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