Фото з пошматованими банерами ультрас "Динамо" WBC підписали "Вам тут не раді".

Фото: ФК "Шахтар"

Угруповання ультрас "Динамо" WBC опублікувало у соціальних мережах порвані банери "Шахтаря".

Напередодні "Шахтар" проводив презентацію нової форми, а в центрі Києва з'явилися рекламні банери з емблемою донецького клубу, які в первозданному вигляді провисіли недовго.

Фото з пошматованими банерами ультрас "Динамо" WBC підписали "Вам тут не раді".

Нагадаємо, з минулого сезону "Динамо" і "Шахтар" ділять один стадіон - НСК "Олімпійський".

Раніше ультрас "Динамо" запам'яталися акціями проти екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу, який зараз працює з киянами.