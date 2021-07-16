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Колекція інвентарю Федерера пішла за €4 млн на благодійному аукціоні

Кошти будуть спрямовані на розвиток освітніх ініціатив у Швейцарії і країнах Південної Африки.

Колекція інвентарю Федерера пішла за €4 млн на благодійному аукціоні
Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

Аукціонний будинок Сhristie's спільно з благодійним фондом Роджера Федерера провів офлайновий і онлайновий аукціон.

На торгах було представлено понад 300 лотів. Комплект із трьох ракеток, з якими швейцарець дійшов до півфіналу Вімблдону-2019, став найдорожчим - 162 500 фунтів.

Інші реалізовані лоти: форма з Ролан Гаррос-2009, дві пари кросівок, три ракетки і тенісна сумка з Ролан Гаррос-2011, дві ракетки з мастерсу в Маямі-2019.

У результаті продажу всіх лотів удалося одержати 3 429 125 фунтів (4 014 721 євро), які будуть спрямовані на розвиток освітніх ініціатив у Швейцарії і країнах Південної Африки.

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