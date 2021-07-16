Українська прем'єр-ліга і Українська асоціація футболу затвердили Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2021/22.

Згідно зі статтею 14, п. 17 "Вимог до обов’язкової ігрової та тренувальної екіпіровки футболіста", під час проведення матчів УПЛ, Суперкубка та Кубка України на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника має бути офіційна велика емблема УАФ з гаслом, затвердженим Виконавчим комітетом УАФ.

Додамо, що велике лого УАФ - це карта України зі слоганом "Слава Україні! Героям слава!", який тепер є офіційним гаслом УАФ.