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УПЛ і УАФ зобов'язали клуби нанести на ігрову форму команд лого УАФ з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

Нові вимоги до екіпіровки команд.

УПЛ і УАФ зобов'язали клуби нанести на ігрову форму команд лого УАФ з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
Фото: facebook/Андрій Павелко

Українська прем'єр-ліга і Українська асоціація футболу затвердили Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2021/22.

Згідно зі статтею 14, п. 17 "Вимог до обов’язкової ігрової та тренувальної екіпіровки футболіста", під час проведення матчів УПЛ, Суперкубка та Кубка України на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника має бути офіційна велика емблема УАФ з гаслом, затвердженим Виконавчим комітетом УАФ.

Додамо, що велике лого УАФ - це карта України зі слоганом "Слава Україні! Героям слава!", який тепер є офіційним гаслом УАФ.

Фото: упл

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