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Афганістан відкликав посла із Пакистану після викрадення його доньки

Афганістан вимагає арештувати та засудити викрадачів. 

Афганістан відкликав посла із Пакистану після викрадення його доньки
Посол Афганістану в Пакистані
Фото: TRT

Афганістан відкликав посла Наджибуллу Аліхіль із Пакистану після викрадення там його доньки. Також відкликані інші дипломати, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Афганістану.

"Після викрадення дочки посла Афганістану в Пакистані керівництво Ісламської Республіки Афганістан та старші дипломати відкликаються доти, поки не будуть усунуті всі загрози безпеці, включно з арештом та судом над винними у викраденні", - йдеться у повідомленні.

Афганська делегація відвідає Пакистан для оцінки та розгляду всіх пов'язаних зі справою питань.

Доньку афганського посла Сілсілу Аліхіль викрали 16 липня на декілька годин, коли вона їхала додому. Дівчину катували. Після звільнення з полону вона була госпіталізована. 

У міністерстві поки не говорять, хто може стояти за викраденням. 

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