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За добу в Україні зафіксували 182 нові випадки ковіду, 187 пацієнтів одужали

П'ятеро пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 182 нові випадки ковіду, 187 пацієнтів одужали
Фото: terminovo.te.ua

За минулу добу в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 11 дітей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 307 осіб. П'ятеро пацієнтів померли. Одужали - 187 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 587 осіб, методом ІФА – 1 613 осіб, експрестестами – 5 770 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 244 677 осіб; одужало – 2 181 385. Від ускладнень захворювання поомерла 52 731 людина.

Всього було здійснено 11 161 068 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, за даними РНБО, 38-40% українців уже мають імунітет проти ковіду. Частина отримала його після перенесення захворювання, а інші - після щеплення. Однак, через загрозу поширення нових штамів будуть запроваджені нові обмеження. Зокрема, Україна має намір посилити вимоги для в'їзду громадян із країн, де поширився "індійський" штам. Які саме це будуть заходи - оголосить Міністерство охорони здоров'я.

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