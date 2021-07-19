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У США винесли перший тюремний вирок учаснику нападу на Капітолій

Цей вирок може стати прецедентом при ухваленні рішень щодо сотень інших учасників заворушень, якщо вони підуть на співпрацю зі слідством.

У США винесли перший тюремний вирок учаснику нападу на Капітолій
Фото: EPA/UPG

Суд у США засудив до 8 місяців ув’язнення мешканця Флориди, який брав участь у захопленні будівлі Капітолію прихильниками Дональда Трампа у січні цього року. Це перший тюремний вирок проти учасників масових заворушень, які сталися у Вашингтоні у січні цього року та призвели до загибелі 5 людей, зокрема одного поліцейського.

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловік на ім’я Пол Аллард Ходжкінс визнав свою провину та заявив, що йому соромно за свої дії. У своїй промові перед судом він описав, як впав в ейфорію, коли йшов по найвідомішому проспекту Вашингтона, а потім пішов за натовпом в Капітолій.

“Якби я знав, що протест ... загостриться (як це було) ... я б ніколи не пішов далі тротуару Пенсильванської авеню”, - сказав Ходжкінс судді. Він додав: “Це було дурне рішення з мого боку”.

Прокуратура просила для обвинуваченого 18 місяців ув’язнення.

Зазначається, що на цей вирок в подальшому можуть орієнтуватися інші суди при ухваленні рішень щодо сотень інших учасників заворушень, якщо вони підуть на співпрацю зі слідством.

Відповідно до угоди з прокуратурою, Пол Ходжкінс минулого місяця визнав себе винним по одному пункту звинувачення - перешкоджанні офіційному слідству. Натомість прокурори погодилися зняти менші звинувачення, включаючи проникнення в закрите приміщення і хуліганство.

Раніше суд США виніс вердикт щодо іншої учасниці заворушень - Анни Морган Ллойд. Вона стала першою з приблизно 500 заарештованих, яким було винесено вирок. Жінка визнала себе винною в дрібному хуліганстві і минулого місяця була засуджена до трьох років умовно.

Нагадаємо, що 6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників. 

Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, а щодо Дональда Трампа розпочали процедуру імпічменту. Трамп був виправданий – його не визнали винним у підбурюванні до насильницьких дій в Капітолії.

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